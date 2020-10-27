27 октября 2020, 10:00 Штепа не прошла во второй тур выборов мэра Славянска Согласно заявлению главы Славянского теризбиркома Надежды Петровой, на выборах городского головы Славянска Донецкой области Павел Придворов набирает 32%, второе место занимает Вадим Лях, набрав 30,78% голосов, сообщает местное издание «Карачун». «Согласно результатам голосования за будущего главу Славянска, Павла Придворова от «Оппозиционной платформы – за жизнь» поддержали 32% избирателей. На втором месте – Вадим Лях от «Оппозиционного блока», который набрал 30,78%. По состоянию на 16:00 мы можем говорить о том, что обработано 98% голосов избирателей – две участковые комиссии отправлены на пересчет голосов по формальным причинам, не влияющим на общий исход выборов. После официального оглашения результатов выборов Славянская территориальная избирательная комиссия начнёт подготовку к проведению второго тура выборов», – заявила Петрова. Твитнуть Загрузка... Загрузка...