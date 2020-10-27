В Украине 6677 новых случаев коронавируса

27 октября 2020, 11:08

В Украине за сутки зафиксировали 6677 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний выявили в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.

Такие данные обнародовал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Так, больше всего людей заболели в Харьковской области - 556. В пятерку антилидеров также входят Киев (+525), Львовская (+478), Одесская (+461) и Черновицкая (+389) области.

Всего за сутки было проведено 56 710 тестирований на коронавирус. Из них 33 361 исследование методом ПЦР и 22 349 - методом ИФА.