ВАКС возобновил производство в деле «Роттердам+»

28 октября 2020, 09:00

Высший антикоррупционный суд решил возобновить уголовное производство в деле «Роттердам+», сообщил руководитель «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин.

«ВАКС отменил незаконное постановление о закрытии производства по Роттердам+. Спасибо судье Оксане Олейник», – написал он в Facebook.

Шабунин подчеркнул, что решение суда не подлежит апелляции, поэтому Генеральная прокуратура обязана срочно возобновить расследование.

При этом, по его словам, после возобновления дела остается только три дня на его передачу в суд.

«Чтобы это произошло, Венедиктова (генеральный прокурор – ред.) обязана не только возобновить производство, но и сразу заменить в нем процессуального руководителя. Того, который это производство незаконно закрыл», – написал Шабунин.