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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
28 октября 2020, 13:46

Боевики совершили 4 обстрела на Донбассе

За прошедшие сутки, 27 октября, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Так, в районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет, а недалеко от населенного пункта Пески - ручной противотанковый гранатомет, говорится в сводке ООС.

Кроме того, еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы на участке вблизи Шумов, где в вечернее время противник открывал огонь из подствольного гранатомета.

На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 28 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина

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