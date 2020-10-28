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Общественное мнение
Криминал
28 октября 2020, 15:12

СБУ с начала года начала 510 дел по коррупционным преступлениям

По материалам Службы безопасности Украины с начала текущего года начато 510 уголовных производств касательно коррупционных преступлений, сообщил глава СБУ Иван Баканов на оперативном совещании с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

«Сообщено о подозрении 679 лицам, 104 человека осуждены и 143 должностные лица уволены», - сказал Баканов.

По его информации, в органах власти различных уровней Службой выявлено больше всего коррупционных правонарушений.

Также участники совещания заслушали детализированную информацию о разоблачении проявлений коррупции среди работников контролирующих и правоохранительных органов. В частности, по таким фактам начато 208 производств.

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