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Общественное мнение
Общество
28 октября 2020, 15:30

Заболевший COVID-19 Кличко рассказал о самочувствии

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что чувствует себя бодро и работает из дома. Об этом он заявил во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где находится на самоизоляции из-за заболевания коронавирусом.

«Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию, - сказал мэр. - Повторный тест, который я сделал в понедельник, - тоже, к сожалению, был положительным. Единственное из симптомов - что не чувствую сейчас запахов. Температура уже в норме. Пью витамины. Все нормально».

Напомним, 25 октября Кличко сообщил, что заболел COVID-19 не пойдет на выборы.

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