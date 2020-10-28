28 октября 2020, 14:14 Велике будівництво: дорогу між Новоайдаром та Старобільськом відновлять вже в листопаді Завершується поточний середній ремонт на дорозі Н-21 (Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк) від Старобільська до Новоайдара. Роботи виконують два підрядники – ТОВ «Ростдорстрой» та ТОВ «Автомагістраль-Південь». Основні роботи на маршруті протяжністю 40 км закінчать у листопаді поточного року. Нова дорога стане ширшою та безпечною. Автошлях пролягає через населені пункти Старобільськ, Половинкине, Байдівка, Шульгинка, Штормове, Переможне, Денижникове, Новоайдар. ТОВ «Ростдорстрой» ремонтує на ділянці км 0 +000 – км 20 +000 від Старобільська до Штормового. ТОВ «Автомагістраль-Південь» – на ділянці км 20+000 – км 39+960 між Штормовим та Новоайдаром. Після зняття старого покриття там в два шари укладають нову «подушку» з щебенево-піщаної суміші з додаванням цементу. Потім – нижній вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття та верхній шар з дрібнозернистого асфальтобетону. Твитнуть Загрузка... Загрузка...