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Власть / Региональные
28 октября 2020, 14:14

Велике будівництво: дорогу між Новоайдаром та Старобільськом відновлять вже в листопаді

Завершується поточний середній ремонт на дорозі Н-21 (Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк) від Старобільська до Новоайдара.

Роботи виконують два підрядники – ТОВ «Ростдорстрой» та ТОВ «Автомагістраль-Південь».

Основні роботи на маршруті протяжністю 40 км закінчать у листопаді поточного року. Нова дорога стане ширшою та безпечною.

Автошлях пролягає через населені пункти Старобільськ, Половинкине, Байдівка, Шульгинка, Штормове, Переможне, Денижникове, Новоайдар.

ТОВ «Ростдорстрой» ремонтує на ділянці км 0 +000 – км 20 +000 від Старобільська до Штормового.

ТОВ «Автомагістраль-Південь» – на ділянці км 20+000 – км 39+960 між Штормовим та Новоайдаром.

Після зняття старого покриття там в два шари укладають нову «подушку» з щебенево-піщаної суміші з додаванням цементу. Потім – нижній вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття та верхній шар з дрібнозернистого асфальтобетону.

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