Командование ООС временно закрывает пункт пропуска в Станице до 15 ноября

28 октября 2020, 14:24

В связи со стремительным распространением СOVID-19 на временно оккупированной территории Луганщины пропуск лиц через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» приостановлен до 23 ч. 59 мин 15 ноября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны

«С целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19 и сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу командующего Объединенными силами, приостановление пропуска лиц через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» продлено до 23 ч. 59 мин 15 ноября 2020 года», - говорится в сообщении.

Как отмечается, для граждан остается возможность пересечь линию разграничения в этом КПВВ только по отдельному решению командующего. Такое решение может быть принято, исходя из документально подтвержденных жизненно важных обстоятельств социально-гуманитарного характера.

«Дополнительно информируем, что по решению командующего операции Объединенными силами граждане, имеющие зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории Украины, в КПВВ «Станица Луганская» могут быть пропущены через линию разграничения к месту регистрации», - сообщили в пресс-службе.

В Минобороны отметили, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганщины стало критическим. Оккупационная администрация РФ не в состоянии стабилизировать эпидемическую ситуацию. Существенно ухудшает состояние дел отсутствие там достаточного количества квалифицированных медицинских работников и средств противодействия заболеванию.