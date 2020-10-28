Кабмин объяснил перераспределение средств онкобольным на дороги

28 октября 2020, 09:40

Решение Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов по перераспределению средств для проекта «Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине» позволяет обеспечить его полную реализацию в следующем году, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Правительство по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова поддержало решение Комиссии по перераспределению средств с необходимостью предвидения этих средств для завершения данного проекта в 2021 году.

С этой целью Минэкономики внесено постановление, которое обеспечит выполнение этого решения в следующем году. Решение о перераспределении будет согласовано бюджетным комитетом.

Дополнительно отметим, что решение Комиссии о перераспределении было принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году (сумма использованных средств за 8 месяцев текущего года составляет 0,4%) и невозможности реализации этого проекта в 2020 году.

Все решения по перераспределению средств принимаются Межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов, которая состоит из 8 членов правительства и 17 народных депутатов-членов Комитета ВРУ по вопросам бюджета. Последнее заседание комиссии состоялось 29 сентября 2020

Напомним, Кабинет министров передал 61,55 млн грн, предусмотренных в 2020 году Минздраву по программе по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, «Укравтодору» для улучшения состояния дорог общего значения в Львовской области.