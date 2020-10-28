28 октября 2020, 18:00

Оперативные сотрудники Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса инициировали досудебное расследование в отношении еще одного организатора псевдореферендума, организованного антиукраинскими силами в 2014 году. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Правоохранители установили, что мужчина причастен к организации работы так называемого «избирательного участка» в одном из населенных пунктов в Станично-Луганском районе. Имитированный "референдум" пророссийские боевики использовали как один из поводов для оккупации части украинской территории.

По результатам проведения досудебного расследования СБУ объявила подозрение указанному гражданину Украины в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В течение 2020 г. оперативные сотрудники Луганского пограничного отряда разоблачили 21 человека, которые участвовали в организации и проведении незаконного референдума на территории Луганщины в 2014 году.