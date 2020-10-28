28 октября 2020, 15:55 Литвин не сможет побороться за кресло ректору КНУ из-за коронавируса Бывший спикер парламента, глава Администрации второго президента Леонида Кучмы Владимир Литвин не сможет претендовать на кресло ректора Киевского национального университета из-за заболевания COVID-19. Об этом сообщил преподаватель философского факультета университета Андрей Черных. «Владимир Литвин уже вторую неделю борется с COVID-19 и в таких условиях точно не может заниматься выборами ректора и поэтому его будет среди кандидатов на должность ректора КНУ Т. Шевченко», - написал он в Facebook. Полный список кандидатов в ректоры КНУ: Болтивец Сергей; Хромец Виталий; Выжва Сергей; Копыленко Александр; Куцевич Максим; Конверский Анатолий; Литвин Владимир; Захарченко Петр Чудовская Ирина; Витренко Андрей; Бугров Владимир. Ректора университета выбирают каждые пять лет. Сейчас КНУ им. Тараса Шевченко возглавляет Леонид Губерский. 28 октября 2008 года он стал ректором вуза, а 20 октября 2015 года его переизбрали. Сейчас Литвин входит в наблюдательный Совета КНУ. Твитнуть Загрузка... Загрузка...