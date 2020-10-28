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Общественное мнение
Общество
28 октября 2020, 15:55

Литвин не сможет побороться за кресло ректору КНУ из-за коронавируса

Бывший спикер парламента, глава Администрации второго президента Леонида Кучмы Владимир Литвин не сможет претендовать на кресло ректора Киевского национального университета из-за заболевания COVID-19.

Об этом сообщил преподаватель философского факультета университета Андрей Черных.

«Владимир Литвин уже вторую неделю борется с COVID-19 и в таких условиях точно не может заниматься выборами ректора и поэтому его будет среди кандидатов на должность ректора КНУ Т. Шевченко», - написал он в Facebook.

Полный список кандидатов в ректоры КНУ:

Болтивец Сергей;

Хромец Виталий;

Выжва Сергей;

Копыленко Александр;

Куцевич Максим;

Конверский Анатолий;

Литвин Владимир;

Захарченко Петр

Чудовская Ирина;

Витренко Андрей;

Бугров Владимир.

Ректора университета выбирают каждые пять лет. Сейчас КНУ им. Тараса Шевченко возглавляет Леонид Губерский. 28 октября 2008 года он стал ректором вуза, а 20 октября 2015 года его переизбрали.

Сейчас Литвин входит в наблюдательный Совета КНУ.

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