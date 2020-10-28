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Общественное мнение
Политика
28 октября 2020, 10:40

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко проиграл "Слуге народа" выборы в Верховную Раду

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко проиграл "Слуге народа" промежуточные выборы в Верховную Раду. Это следует из данным, опубликованных на сайте ЦИК.

В одномандатном избирательном округе №208, что в Черниговской области по результатам обработки 100% протоколов победил кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Анатолий Григорьевич Гунько - за него отдали свои голоса 34,1% избирателей (21 245 голосов).

Олег Ляшко набрал 31,78% голосов избирателей (19 799 человек).

Как сообщалось, сразу после голосования 25 октября лидер Радикальной партии заявил о своей победе, однако сразу после этого признал поражение, заявив. Олег Ляшко заявил, что мандат народного депутата был украден у него с помощью административного ресурса и фальсификаций.

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