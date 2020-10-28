В Минобороны рассказали, как проходит осенний призыв в армию

28 октября 2020, 11:02

По состоянию на 26 октября на срочную службу в армию призвали 5406 человек. Это 40% от запланированного объема.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Из этого объема в Вооруженные силы Украины призвано 3959 лиц, в другие военные формирования - 1447 юношей.

По словам начальника отдела комплектования рядовым, сержантским составом и призывом управления персонала штаба Командования сухопутных войск Дмитрия Вастьянова, призыв продолжается в соответствии с утвержденными планами.

Вастьянов также напомнил, что во время весеннего призыва в связи с отсутствием транспортного сообщения юношей отправляли к учебным центрам преимущественно по территориальному принципу.

Призыв в армию начался 1 октября.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что в Украине планируют отменить призыв на военную службу в ряды ВСУ - такое видение в перспективе при условии отлаженной системы подготовки резерва.