ЛЭО анонсировало обесточивание водоканала в Лисичанске

28 октября 2020, 11:36

На 31 октября запланировано обесточивание КП «Лисичанскводоканал».

Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.

«31 октября Общество будет вынуждено провести отключение Лисичанского водоканала от энергоснабжения. Причиной является задолженность коммунального предприятия перед энергетиками, которая образовалась до 01.01.2019 - 166 680 тыс. грн. В сентябре 2020 за распределение электроэнергии долг составил 862 тыс. грн, за реактивную электроэнергию - 10 тыс. грн», - сказано в сообщении.

Энергетики требуют от Лисичанского водоканала не нарушать гарантийные обещания и советуют оплатить долги за электроэнергию.