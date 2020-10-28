Семья Садового заразилась коронавирусом

28 октября 2020, 13:02

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что его супруга и теща заразились коронавирусом. У него же отрицательный результат теста.

Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, жена и теща чувствуют себя нормально.

"По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Вероятно, имею хороший иммунитет", - сообщил Садовый.

При этом, он добавил, что следующие несколько дней проведет на самоизоляции.

"Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу", - подчеркнул мэр Львова.