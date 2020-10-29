Результаты заседания ТКГ: два новых КПВВ в Золотом и Счастье уже 10 ноября, продолжение режима тишины и новые участки разминирования

29 октября 2020, 13:36

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации при модераторстве ОБСЕ.

В начале заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил в течение недели подготовить при участии представителей Украины, России и ОБСЕ план действий с целью разблокирования переговоров ТКГ и дальнейших шагов по выполнению Минских договоренностей.

Соответствующий план действий должен быть разработан с использованием предложений участников консультаций и наработок по результатам встречи советников лидеров «Нормандской четверки», которая состоялась в Париже в сентябре текущего года.

«Украина также подготовит свой проект плана действий. Поэтому предлагаем через неделю досрочно собрать заседание ТКГ, чтобы продемонстрировать нашу готовность решить насущные вопросы работы», – сказал Леонид Кравчук.

Участники консультаций в Трехсторонней контактной группе договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) – «Золотое» и «Счастье» – 10 ноября.

Первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заверил в готовности Украины открыть оба КПВВ в определенную дату. 6 ноября он посетит эти контрольные пункты въезда/выезда для завершения организационных вопросов. Алексей Резников также пригласил госпожу Хайди Грау посетить КПВВ совместно.

Вместе с тем представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта. Также украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ «Золотое», который за год трижды находился под обстрелом.

В рамках рабочей группы по вопросам безопасности специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау отметила готовность сторон поддерживать постоянный режим прекращения огня.

Она также призвала участников Трехсторонней контактной группы продолжить деятельность по наработке координационного механизма для контроля за соблюдением режима тишины.

Члены украинской делегации также отметили: то, что участники консультаций принципиально согласились разработать проект плана действий, позволяет уже сегодня разблокировать реализацию договоренностей по разминированию 20 новых участков, что чрезвычайно важно в связи с приближением зимнего периода, а также перейти к практическим действиям по разведению сил и средств на четырех очередных участках.

Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные власти с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки упомянутого выше проекта плана действий.

Представители Украины настояли на подтверждении лиц из списка на взаимное освобождение, который украинская сторона передала еще в июле.

Госпожа Хайди Грау обратилась с просьбой ускорить процесс, ведь пока длятся переговоры, люди продолжают находиться в условиях заключения, что не является гуманным.