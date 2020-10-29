В России третий день подряд - рекордное количество смертей от COVID-19

29 октября 2020, 16:38

За среду в Российской Федерации от коронавируса скончались 359 пациентов, двумя днями ранее – 343 и 320 человек, это максимальные показатели за время пандемии. За сутки были зарегистрированы 17 418 новых случаев COVID-19, это новый антирекорд инфицирования. Это следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно его данным общее количество инфицированных в России возросло до 1 570 446.

Более всего новых случаев коронавируса за сутки было выявлено в Москве – 4906, в Санкт-Петербурге - 758, в Подмосковье - 514, в Нижегородской области - 386, в Архангельской - 319, в Ростовской – 313.

Всего с начала эпидемии число летальных случаев от COVID-19 в РФ составило 27 111. Выздоровели 1 179 465 человек, за сутки – 14 550 пациентов.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире зарегистрировано 44 876 236 случаев коронавируса, в частности 1 180 901 летальный, выздоровели 32 785 988 человек.