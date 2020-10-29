Стефанишина: Украину не лишат безвиза

29 октября 2020, 17:00

Украину не лишат безвизового режима с Европейским Союзом. Об этого говорится в заявлении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной относительно решения Конституционного суда и его вероятного влияния на безвизовый режим, отношения с ЕС и НАТО.

«Безвизу с ЕС быть! Есть силы внутри страны, заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, и одновременно лишить украинцев безвиза. Уверяю, им это не удастся», – отметила она.

Стефанишина подчеркнула, что обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного суда, вызывают вопросы и возмущение. «Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения. Сегодня президент Владимир Зеленский собирает срочное заседание СНБО для решения соответствующих вопросов», – заявила вице-премьер.

Кроме того, она напомнила, что президент уже заявил, что воспользуется своим правом законодательной инициативы для восстановления эффективной работы системы электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. «Со своей стороны правительство также принимает меры, которые сделают невозможным остановку уже начатых реформ, включая те, которые являются основой для нашей европейской и евроатлантической интеграции Украины», – заявила Стефанишина.

Она также напомнила, что курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным, неотвратимым и закреплен в Конституции Украины.