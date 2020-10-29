Лабораторию по онкодиагностике достроят в 2021 году

29 октября 2020, 16:29

Строительство молекулярно-генетической лаборатории в Национальном институте рака, стоимость которой составляет около 104 млн грн, завершится в следующем году.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Минздрав в Фейсбуке.

"Средства выделялись в 2018 и 2019 годах, но ничего не делалось. Когда я пришел в министерство, то увидел, что по этому вопросу даже не было создано обновленное медицинское задание. Мы его сделали, потом надо было сделать проект - собрать документацию, пройти экспертизы. Это все требует времени. На один проект еще идет 5-6 месяцев - это закупка оборудования, ремонтные работы и все остальное", - сказал Степанов.

Он отметил, что запланированное проведение работ требует большего времени, чем осталось до конца бюджетного года и нецелесообразно начинать и сразу консервировать такой объект. По его словам, проект обязательно будет реализован в следующем году, и для этого в бюджете должны быть заложены соответствующие средства.

"Мы очень нуждаемся в молекулярно-генетической лаборатории, и, наконец, получили все одобрения и средства. Кроме этого, мы настаиваем на строительстве корпуса лучевой терапии Института рака, который не строился с 2012 года. То есть мы сейчас планируем завершать те проекты, которые не делались годами", - сказал министр.