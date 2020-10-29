Платники податків Луганщини поповнюють бюджет рентними платежами

29 октября 2020, 11:21

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні – вересні 2020 року до Зведеного бюджету України надійшло 114,3 млн грн рентної плати за користування надрами.

У відомстві також зазначили, що за цей час до бюджетів усіх рівнів перераховано рентної плати:

- за спеціальне використання води - 14,6 млн грн;

- за спеціальне використання лісових ресурсів – 4,3 млн грн;

- за користування радіочастотним ресурсом України – 211,2 тис. гривень.

Нагадаємо: згідно Податкового кодексу України рентна плата складається з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, рентної плати за спеціальне використання води, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.