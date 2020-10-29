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Общественное мнение
Власть
29 октября 2020, 11:40

Минздрав: В Украине не могут развернуть более 52 тысяч COVID-коек

Предел украинской системы здравоохранения составляет 52 тысячи койко-мест, выделенных для лечения больных коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«Главный вопрос - в способности здравоохранения оказывать медицинскую помощь. В каждой системе есть предел. Предел украинского здравоохранения по количеству больных - это 52 тысячи коек. Больше быть не может. Потому что у нас другие заболевания не сделали каникулы на время коронавируса. У нас так же случаются инсульты, инфаркты и проведение различных операций. У нас рожают женщины. И мы не можем переоборудовать все койки для лечения под COVID-19», - сказал Степанов.

Он отметил, что на сегодня заболеваемость COVID-19 является достаточно высокой. По его словам, количество больных растет и во всех без исключения странах Европы. «В европейских странах, в той же Франции, уровень заболеваемости более чем 40 тысяч. Такая же ситуация в Германии, Италии и других странах», - добавил Степанов.

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