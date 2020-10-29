В центре Ниццы мужчина с ножом зарезал трех человек

29 октября 2020, 12:55

В Ницце на юге Франции произошло нападение с ножом у церкви, в результате которого три человека погибли и еще несколько получили ранения; нападение считают терактом.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Le Figaro.

Нападение произошло утром 29 октября у Собора Богоматери в Ницце. Почти сразу нападавшего задержали и госпитализировали - он получил пулевое ранение.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сразу заявил, что считает нападение терактом.

«Я на месте вместе с национальной и муниципальной полицией, которые задержали нападавшего. Я подтверждаю, что все обстоятельства указывают на то, что это нападение рядом с базиликой Богоматери Ниццы является терактом», - написал он.

Полиция оцепила квартал и проводит проверку, потому что одновременно сообщили о подозрительном пакете.

Обновлено: сначала сообщалось о двух погибших, сейчас сообщают уже о трех жертвах - двух женщинах и одном мужчине. По словам мэра Ниццы, двое из них - верующая и охранник - были убиты внутри собора.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что выезжает в Ниццу.