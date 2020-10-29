Иностранец в рясе пытался незаконно пересечь границу с РФ

30 октября 2020, 09:11

Вчера, 28 октября, в районе населенного пункта Стариково в Глуховском районе Сумской области пограничники задержали священнослужителя, который пытался пересечь российско-украинскую границу, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информацию о движении неизвестного в сторону государственной границы пограничники получили от местного жителя. Группа реагирования, которая немедленно выбыла на указанное направление, обнаружила и задержала нарушителя. Им оказался 45-летний гражданин Болгарии, священнослужитель.

Во время проверки пограничники установили, что он попал в Украину еще в конце августа установленным порядком - через один из пунктов пропуска на границе с Молдовой. Однако впоследствии, как пояснил сам путешествующий, из-за отсутствия российской визы решил незаконно пересечь границу с территории Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска. Также священнослужитель рассказал, что якобы направлялся в российскую столицу для дальнейшей службы в Храме Святого Николая.

Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины решением суда иностранца привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 204 КУоАП в виде штрафа в размере 3400 грн. Кроме этого, в отношении нарушителя принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года.