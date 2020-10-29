Стильно и тепло: в MEGASPORT рассказали, какие спортивные куртки не только согреют, но и будут в тренде в 2020-2021

30 октября 2020, 15:18

Спортивные куртки сезона 2020-2021 сочетает в себе строгость с футуристическим кроем, элегантность с объемными формами, натуральность и супер-технологичные материалы. Расскажем об основных тенденциях и на что обратить внимание при выборе куртки для занятий спортом.

Модные фасоны верхней одежды 2020-2021

Классический вариант — куртка-ветровка. Она может быть свободного прямого кроя с кулиской или резинкой по нижнему краю. Может быть с капюшоном.

Бомбер — элемент одежды, который пришел в повседневную жизнь из бейсбола. Это укороченная объемная куртка с воротником-стойкой.

Парка — удлиненная куртка прямого силуэта, как правило с капюшоном. В идеале парка выдерживает температуру до -50 градусов.

Куртка любого фасона может стать частью не только спортивного, но и повседневного гардероба. Главный тренд последних лет — сочетать казалось бы несочетаемые вещи. Например, объемные пуховики отлично смотрятся с нежными платьями или с облегающими джинсами.

Куртки для занятий спортом: какую выбрать

Куртка для занятий спортом должна быть не только стильной, но практичной и функциональной. Она не должна сковывать движения — в ней должно быть комфортно выполнять упражнения или бегать. Поэтому стоит отдавать предпочтения укороченным вариантам.

Удлиненные куртки, например парку, лучше носить во время выполнения повседневных дел: прогулки, похода в магазин или встреч с друзьями.

По этой же причине стоит отдавать предпочтение курткам с наполнителями из синтетических материалов. Один из лучших современных вариантов — изософт. У этого материала высокая теплоизолирующая способность, при этом он не утяжеляет куртку.

Немаловажен и дизайн куртки. Оригинальные концепции, высокое качество и разнообразие цветовой гаммы можно найти у знаменитых брендов. Nike, Puma, IcePeak и Champion и другие топовые производители представлены в каталоге MEGASPORT — https://megasport.ua/ru/catalog/kurtka-i-kurtka-zhilet/female/.

О компании

MEGASPORT — сеть магазинов спортивной одежды, обуви, аксессуаров и экипировки. Компания сотрудничает с ведущими производителями товаров для занятий спортом: Nike, Puma, The North Face, Rider, Converse и другими.

В магазинах есть одежда и сопутствующие товары для активного отдыха, занятий командными видами спорта, единоборствами, гимнастикой, бегом или велосипедным спортом.