Оккупанты уже трижды за сегодня обстреляли позиции ООС

30 октября 2020, 16:52

Российско-оккупационные войска по состоянию на 12.00 30 октября трижды обстреляли позиции Объединенных сил под Водяным. Двое украинских защитников погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«По состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции наших защитников в районе Водяного. На этом направлении противник применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

Как отмечается, на огневые провокации противника подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска возвратиться к режиму тишины.

В пресс-службе сообщили, что о действиях российско-оккупационных войск немедленно сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.