В 24 городах Украины старт отопительного сезона – под угрозой

30 октября 2020, 17:00

За неделю еще 10 предприятий ТКЭ успели подготовиться к отопительному сезону, количество критических должников снизилось с 47 до 38. 13 областей Украины уже вошли или начинают отопительный сезон - в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность, сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Зато предприятия ТКЭ в 24 населенных пунктах до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов», - подчеркнули в компании.

Кроме столицы, должники также остаются в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.

Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а учредители таких предприятий могли предупредить развитие проблемы. Речь идет о выполнении обязательных условий поставки газа, предусмотренных Постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 №867.

К таким условиям, в частности, относится подписание договора с Нафтогазом в соответствии с законодательством, а также выполнение одного из трех следующих условий:

- соблюдение уровня расчетов не ниже 90% по всем заключенным с НАК «Нафтогаз Украины» договорам (без учета штрафных санкций). Для производителя тепловой и электрической энергии, управления имуществом которого осуществляет Фонд государственного имущества, не ниже 60%;

- заключение и исполнение договора с НАК «Нафтогаз Украины» о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ согласно типовому договору в рамках реализации Закона Украины «О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители»;

- представление и выполнение согласованного исполнительным органом соответствующего местного совета графика погашения задолженности, а также осуществление текущих расчетов за использованный природный газ.