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Общественное мнение
Политика / Региональные
30 октября 2020, 18:00

Обострение на Донбассе может помешать открытию КПВВ «Золотое»

Новое обострение на Донбассе «подвешивает» вопрос открытия контрольного пункта въезда-выезда «Золотое» в Луганской области. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, передает «РБК-Украина».

По его словам, открытие КПВВ должны обсудить на внеочередном заседании подгруппы по безопасности ТКГ. Он рассказал, что под Золотым незаконные вооруженные формирования сбросили гранату с беспилотника.

«Это, безусловно, подвешивает несколько открытие (КПВВ в Золотом, – ред.), но это вопрос работы гуманитарной подгруппы, и он связан с безопасностью. Это также будет дискутироваться на заседании, которое должно пройти сегодня в подгруппе по безопасности», – отметил Арестович.

Он также отметил, что не готов сказать, что внеочередное заседание пройдет именно сегодня, поскольку это зависит от «доброй воли» российской стороны.

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