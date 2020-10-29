Россия перебросила на Донбасс 20 грузовиков со стрелковым оружием

30 октября 2020, 16:42

В течение последних недель Россия по железной дороге доставила на оккупированный Донбасс 1200 тонн горючего и перегнала 20 грузовиков со стрелковым оружием.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

«Российская Федерация продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику, боеприпасы, горючее и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы. Только в течение последних двух недель в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск с территории РФ по железнодорожным и автомобильным дорогам доставлены боеприпасы, в т.ч. к 152- и 122-мм артиллерийским системам, около 1200 тонн горючего и до 20 грузовых автомобилей со стрелковым оружием», - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации разведки, противником осуществляется перевооружение танковых и мотострелковых подразделений 1 и 2 АК на более новые типы танков и боевых бронированных машин.