Надходження транспортного податку поповнюють місцеві бюджети

30 октября 2020, 10:22

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні-вересні 2020 року до місцевих бюджетів надійшло 1 млн 273,2 тис грн транспортного податку, в тому числі 1 млн 196,3 тис. грн з юридичних осіб та 76,9 тис. грн з фізичних осіб.

Нагадаємо, відповідно до п.п. 267.7.1 п. 267.7 ст. 267 розд. ХІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.