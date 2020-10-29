Фирменный интернет-магазин PUMA снизил цены на мужские зимние кроссовки

30 октября 2020, 10:26

В интернет-магазине Ua.puma.com продолжается акция, посвященная Хэллоуину. Она распространяется на весь ассортимент зимних кроссовок для мужчин и позволяет сэкономить при покупке до 25%.

Что можно купить

В разделе интернет-магазина Ua.puma.com с зимней мужской обувью представлен большой выбор моделей со скидкой: мужские зимние кроссовки PUMA, прочные ботинки с устойчивой рифленой подошвой и классические теплые кеды, которые не теряют актуальности уже много лет.

Кроссовки

Знаменитые «пумовские» зимние кроссовки представлены в разделе магазина тремя моделями из двух коллекций:

X-RAY 2 SQUARE MIDREFLECTIVE — черная и светло-серая модели из осенне-зимней коллекции 2020 года изготовлены из текстиля, искусственной кожи и полиуретана, что на 100% отражает экологическую философию бренда о минимальном использовании натуральной кожи. Несмотря на синтетические материалы кроссовки не только сохранят ноги в тепле в мороз, но и отлично защитят их в дождь и слякоть, которые характерны для Украины в последние годы.

RS-X MIDTOP BINARY CODE — осенне-зимняя модель прошлого года создана специально для любителей пеших прогулок и бега независимо от времени года. Технология Running System защитит ноги от нагрузок, а верх из текстиля и сетчатых вставок выведет лишнюю влагу.

Кеды

Магазин предлагает широкий выбор кедов для зимы из двух глобальных коллекций:

PUMA REBOUND для любителей классики. Кеды, выполненные в баскетбольном ретро-стиле возвращают к обувной философии восьмидесятых, но полностью отвечают современным требованиям к качественной обуви. Они изготовлены из искусственной кожи, а привычная для кедов плоская подошва дополнена стелькой SoftFoam+, обеспечивающей настоящий комфорт.

TARRENZ SB. Новый подход к понятию «зимние кеды», выполненные в лаконичном стиле «под классику», но полностью отвечающем современным требованиям к дизайну. Одинаково актуальны для мужчин и женщин.

Ботинки

Ботинки в каталоге Ua.puma.com представлены тремя сериями:

DESIERTO V2 — обновленная в 2020 году версия популярной unisex-линейки, разработанная для еще более надежной защиты от непогоды (технология PureTEX).

Vista Mid WTR. На создание данной модели дизайнеров бренда вдохновили беговые кроссовки, которые PUMA производила в семидесятых. Ботинки из коллекции осень-зима 2019 надежно защитят ноги от слякоти и согреют их и в 2020.

ST Activate Mid WTR. Очень технологичная unisex-модель, созданная для улицы. Реализованные при создании ботинок технологии снижают ударные нагрузки, обеспечивают максимальный комфорт при ходьбе, согревают ноги и не пропускают влагу и грязь.

О магазине

Фирменный интернет-магазин PUMA — это всегда максимальный выбор одежды, обуви и аксессуаров легендарного бренда для женщин, мужчин и детей, радующий не только ассортиментом, но и регулярными скидками и спецпредложениями.