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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия
30 октября 2020, 10:32

Новый антирекорд: В Украине – 8312 новых случаев COVID-19

По состоянию на 30 октября в Украине лабораторно подтверждено 378 729 случаев COVID-19, из них за последние сутки – 8312.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Умерли за сутки 173 человека, выздоровели – 3394 человека.

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