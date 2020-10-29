По состоянию на 30 октября в Украине лабораторно подтверждено 378 729 случаев COVID-19, из них за последние сутки – 8312.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Умерли за сутки 173 человека, выздоровели – 3394 человека.
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30 октября 2020, 10:32
Новый антирекорд: В Украине – 8312 новых случаев COVID-19
По состоянию на 30 октября в Украине лабораторно подтверждено 378 729 случаев COVID-19, из них за последние сутки – 8312.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Умерли за сутки 173 человека, выздоровели – 3394 человека.
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