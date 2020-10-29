30 октября 2020, 11:37

Начиная с 1 ноября, 250 наиболее загруженных отделений "Укрпочты" будут работать без выходных. Ожидается, что это позволит уменьшить очереди в отделениях.

Об этом сообщает правительственный портал.

"По решению руководства с 1 ноября компания начинает работать без выходных в 250 самых загруженных отделениях. Все для безопасности и комфорта клиентов", - указано в сообщении.

Это позволит расширить возможности для обслуживания клиентов и существенно уменьшить очереди в отделениях, что особенно актуально в связи с пандемией COVID-19.