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Общественное мнение
Власть
30 октября 2020, 11:37

С 1 ноября 250 отделений "Укрпочты" будут работать без выходных

Начиная с 1 ноября, 250 наиболее загруженных отделений "Укрпочты" будут работать без выходных. Ожидается, что это позволит уменьшить очереди в отделениях.

Об этом сообщает правительственный портал.

"По решению руководства с 1 ноября компания начинает работать без выходных в 250 самых загруженных отделениях. Все для безопасности и комфорта клиентов", - указано в сообщении.

Это позволит расширить возможности для обслуживания клиентов и существенно уменьшить очереди в отделениях, что особенно актуально в связи с пандемией COVID-19.

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