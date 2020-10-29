Билеты на 1 класс Интерсити+ с ноября подешевеют на 15%

30 октября 2020, 12:20

Укрзализныця с 1 ноября 2020 уменьшает стоимость проезда в вагонах 1 класса скоростных поездов Интерсити + на 15% во внутреннем сообщении. Об этом сообщил и.о. члена правления Укрзализныци Александр Перцовский.

«Приглашаем пассажиров путешествовать скоростными поездами, и тех, кто пользовался вторым классом, пересесть в первый. Наши поезда - это более безопасный и комфортный вид транспорта», - отметил Перцовский.

Также он сообщил, что стоимость проезда будет меняться не только в зависимости от даты, но и дня недели, в который пассажир совершает путешествие. В частности, дешевле пользоваться вагоном 1 класса скоростного поезда во вторник, дороже – в пятницу, поскольку действуют разные коэффициенты индексации тарифов. Кроме того, при покупке билетов «туда-обратно» действует скидка 10%.

Больше всего пассажиры поездов Интерсити + смогут сэкономить на стоимости проезда в вагонах 1 класса, если покупать билеты за 30 суток до даты отправления поезда. Действует программа лояльности «покупай раньше - плати меньше».

В Укрзализныце уверены, что после действия 15-процентной скидки, стоимость проезда в вагонах 1 класса Интерсити + будет конкурентной с авиатранспортом.