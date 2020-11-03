В ЦИК объявили результаты голосования в 237 местных советах

Центральная избирательная комиссия официально представила результаты выборов депутатов 237 местных советов. Всего признано избранными 5 428 депутатов.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
В частности, признаны избранными 162 депутатов районных советов, 1072 депутатов городских советов, 1311 - поселковых и 2883 - сельских советов.
Кроме того, признаны избранными 282 глав (68 - городских, 69 - поселковых, 145 - сельских) в 24 регионах.
В ЦИК отметили, что на сегодня еще продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведения повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями на основании соответствующих решений.