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Общественное мнение
Власть
03 ноября 2020, 16:00

В ЦИК объявили результаты голосования в 237 местных советах

Центральная избирательная комиссия официально представила результаты выборов депутатов 237 местных советов. Всего признано избранными 5 428 депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, признаны избранными 162 депутатов районных советов, 1072 депутатов городских советов, 1311 - поселковых и 2883 - сельских советов.

Кроме того, признаны избранными 282 глав (68 - городских, 69 - поселковых, 145 - сельских) в 24 регионах.

В ЦИК отметили, что на сегодня еще продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведения повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями на основании соответствующих решений.

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