Тупицкий заявляет, что ему хотят подбросить поддельный паспорт РФ

03 ноября 2020, 17:00

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявляет о фабрикации уголовного дела против него и не исключает, что у него найдут поддельный российский паспорт.

"Сегодня не хватает только моего российского паспорта, которого у меня нет, но мне хотят подбросить. Он будет, конечно, сфальсифицирован, этот российский паспорт, но его покажут по телевидению, его работники правоохранительных органов запишут. А как можно доказать, что он поддельный? А как доказать, что он не тобой подделан? А нужен ли мне поддельный паспорт Российской Федерации? При фабрикации дела это нужно, деваться некуда, но для чего это делать?»- сказал он.

Главу КС Тупицкого на понедельник, 2 ноября, вызвали на допрос в ГБР, однако он не явился, пишет Укринформ

Допрос должен был состояться в рамках уголовных дел, в ходе которых проверяют главу КС на причастность к совершению преступлений в составе преступной организации. В частности, ГБР исследует влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущества.

Как сообщалось, 27 октября КС отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона "О предотвращении коррупции", в частности: КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Владимир Зеленский в связи с решением КС созвал 29 октября заседание СНБО для определения мер безотлагательной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны. На заседании было принято решение возобновить публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

Кроме того, Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КС.

Также в законопроекте предлагается признать, что решение КС от 27 октября является ничтожным (таким, которое не создает правовых последствий) как такое, которое принято судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.