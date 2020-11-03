Зеленский: Работа КСУ – разрушительный ураган

03 ноября 2020, 09:40

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мгновенная реакция Совета национальной безопасности и обороны решения Конституционного суда об отмене антикоррупционной инфраструктуры и внесенный в парламент законопроект о перезагрузке КСУ сдержали судей от принятия еще более разрушительных для государства решений. Об этом он заявил в спецвыпуске программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Работу Конституционного суда Украины я оцениваю как разрушительный ураган, и мы говорим о последствиях этого урагана», - сказал глава государства.

Он отметил, что нужно бороться с ураганом, а не с его последствиями.

Зеленский отметил, что решением от 27 октября судьи Конституционного суда Украины полностью отменили ответственность за недостоверное декларирование, и коррупционеры не будут нести уголовной ответственности за ложь в декларациях, если не отменить это решение.

«Они аннулировали и нивелировали работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции - НАПК можно просто закрывать. Далее они поднимали вопрос Высшего антикоррупционного суда Украины, который мы запустили в сентябре прошлого года», - сказал президент, добавив, что КСУ имел целью полностью демонтировать инфраструктуру антикоррупционных органов в нашем государстве.

По его словам, следствием такого решения КСУ могло стать прекращение сотрудничества Украины с международными партнерами, в частности с МВФ, Всемирным банком, ЕБРР и другими финансовыми институтами, о чем уже поступили соответствующие сигналы.

Глава государства отметил, что за решением Конституционного суда стоят представители некоторых парламентских политических сил. И только благодаря оперативной реакции президента и Совета национальной безопасности и обороны удалось остановить возможны новые действия судей Конституционного суда, которые также имели бы разрушительные последствия.

«Сегодня они могли отменить, например, земельную реформу... И мы знали, что во вторник может быть заседание относительно неконституционности закона об украинском языке», - напомнил Зеленский.

Но, по его словам, мгновенное решение СНБО и внесенный в парламент по его результатам президентский законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» стали сдерживающим фактором для судов КСУ.

Глава государства отметил, что ни у него, ни у парламента нет возможности отозвать назначенных ранее судей Конституционного суда. Поэтому если они хотят сохранить достоинство и деловую репутацию в обществе, должны уйти в отставку по собственному желанию.

«Я считаю, что это самое либеральное решение, которое мы можем сегодня сделать и потом спокойно перейти к обновлению состава КСУ», - заявил Зеленский.

«Я возвращаться не буду - я не буду отзывать законопроект. Если бы я знал, что я не прав, и обычные люди мне сказали: «Господин президент, вы не правы», я бы немедленно отозвал. И я уверен, что поступаю правильно. Я знаю, что это сложно. Но я верю, что умные депутаты поддержат меня», - резюмировал глава государства.