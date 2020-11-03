Незаконне заволодіння автомобілем з погрозами фізичною розправою – трьом мешканцям Луганської області повідомлено про підозру

03 ноября 2020, 17:02

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом особам у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаного із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я потерпілого (ч. 3 ст. 289 КК України).

За даними слідства, 29 вересня 2020 року троє мешканців Луганської області приїхали додому до потерпілого у м. Сватове з метою незаконного заволодіння транспортним засобом. Того ж дня, шляхом обману, під надуманим приводом, начебто для привезення спеціалістів для огляду земельної ділянки, незаконно заволоділи автомобілем.

У подальшому, погрожуючи фізичною розправою та знищенням майна, вони змусили віддати реєстраційні документи на автомобіль. Для отримання незаконного прибутку підозрювані продали автомобіль за ціною – 1,2 тис. дол США, ринкова вартість якого складає понад 70 тис. гривень.

Сьогодні, 3 листопада 2020 року, під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів, виявлено та вилучено відповідні документи на викрадений автомобіль.

На даний час до суду направлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Довідково: санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Прес-служба Луганської обласної прокуратури