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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия
03 ноября 2020, 11:44

В Украине – новый антирекорд: 8899 новых случаев COVID-19

За вчера, 2 ноября, в Украине зафиксировано 8899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за последние сутки госпитализированы 1207 человек, летальных случаев - 157, выздоровели - 5100 человек.

За сутки проведено 60 836 тестирований (методом ПЦР - 34818, методом ИФА - 26018).

За все время пандемии в Украине заболели 411 093 человека, выздоровели - 168 868 человек, летальных исходов - 7532; проведено ПЦР-тестов - 3379029.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 39534 случая;

Винницкая область - 11 096 случаев;

Волынская область - 14234 случая;

Днепропетровская область - 15729 случаев;

Донецкая область - 11 731 случай;

Житомирская область - 1583 случая;

Закарпатская область - 15187 случаев;

Запорожская область - 10 797 случаев;

Ивано-Франковская область - 21 596 случаев;

Киевская область - 17535 случаев;

Кировоградская область - 2677 случаев;

Луганская область - 3881 случай;

Львовская область - 31134 случая;

Николаевская область - 8736 случаев;

Одесская область -25785 случаев;

Полтавская область - 10190 случаев;

Ривненская область - 19998 случаев;

Сумская область - 12 409 случаев;

Тернопольская область - 21 186 случаев;

Харьковская область - 38709 случаев;

Херсонская область - 4424 случая;

Хмельницкая область - 16928 случаев;

Черкасская область - 9670 случаев;

Черновицкая область - 22881 случай;

Черниговская область - 9213 случая.

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