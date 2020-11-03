03 ноября 2020, 11:44 В Украине – новый антирекорд: 8899 новых случаев COVID-19 За вчера, 2 ноября, в Украине зафиксировано 8899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Также за последние сутки госпитализированы 1207 человек, летальных случаев - 157, выздоровели - 5100 человек. За сутки проведено 60 836 тестирований (методом ПЦР - 34818, методом ИФА - 26018). За все время пандемии в Украине заболели 411 093 человека, выздоровели - 168 868 человек, летальных исходов - 7532; проведено ПЦР-тестов - 3379029. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях. Количество заболеваний в регионах: Киев - 39534 случая; Винницкая область - 11 096 случаев; Волынская область - 14234 случая; Днепропетровская область - 15729 случаев; Донецкая область - 11 731 случай; Житомирская область - 1583 случая; Закарпатская область - 15187 случаев; Запорожская область - 10 797 случаев; Ивано-Франковская область - 21 596 случаев; Киевская область - 17535 случаев; Кировоградская область - 2677 случаев; Луганская область - 3881 случай; Львовская область - 31134 случая; Николаевская область - 8736 случаев; Одесская область -25785 случаев; Полтавская область - 10190 случаев; Ривненская область - 19998 случаев; Сумская область - 12 409 случаев; Тернопольская область - 21 186 случаев; Харьковская область - 38709 случаев; Херсонская область - 4424 случая; Хмельницкая область - 16928 случаев; Черкасская область - 9670 случаев; Черновицкая область - 22881 случай; Черниговская область - 9213 случая. Твитнуть Загрузка... Загрузка...