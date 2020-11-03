В Минздраве рассказал, как людям в селах пройти COVID-тест

03 ноября 2020, 13:25

Пациентам, проживающим в сельской местности и имеющим симптомы ОРВИ, необходимо связаться с семейным врачом. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«Если вы почувствовали признаки простуды, никуда не надо ехать, ведь вы можете заразить окружающих. Пациенту с признаками ОРВИ, проживающему в селе, необходимо позвонить семейному врачу. Если есть симптомы острого респираторного заболевания: температура выше 38 градусов и хотя бы один из следующих симптомов: кашель, затрудненное дыхание, боль в груди, одышка в спокойном состоянии, цианоз, нарушение сознания, признаки дыхательной недостаточности, другие признаки, свидетельствующие о критическом состоянии пациента, врач сразу вызывает мобильную бригаду, которая должна сделать соответствующий тест. Или врач принимает решение о вызове экстренной медпомощи», - сказал Степанов.

В таком случае, по словам министра, пациента должны госпитализировать в определенное медицинское учреждение. Если показаний к госпитализации нет, лечение происходит амбулаторно, по месту пребывания больного.

Степанов подчеркнул, что в любом случае не нужно заниматься самолечением и на последние деньги покупать дорогостоящие лекарства. «Это дело специалистов, семейного врача. Пожалуйста, звоните семейному врачу», - подчеркнул министр.

Он напомнил, что 2 ноября Минздрав запустил всеукраинский контактный центр по противодействию распространению коронавирусной болезни. Граждане могут получить исчерпывающую информацию и поставить вопросы относительно COVID-19 по телефону 0800 60 20 19.