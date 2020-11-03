Апелляционный суд Милана оправдал Маркива

04 ноября 2020, 09:00

Апелляционный суд Милана оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, который находится на заседании суда, сообщили в пресс-службе МВД.

«Маркив свободен. Это огромная победа Украины», - заявил Аваков.

«Три года и четыре месяца Виталий Маркив был заключен. Это провокация, которая дорого стоила Украине. Стоила три года жизни украинского солдата. Я рад, что сегодня наши аргументы были услышаны. Команда адвокатов и наши союзники, которые здесь собрались, смогли привести факты и апелляционный суд Милана принял мужественное решение. Мужественное - так как суд первой инстанции игнорировал факты, которые были: что Виталий не мог стрелять в репортера, Виталий находился в другом месте. Обвинения в отношении него были основаны только на показах французского журналиста, которого не стал слушать французский суд. Я рад за систему правосудия Италии, это действительно родина демократии», - сказал министр.