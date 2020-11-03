04 ноября 2020, 15:33 Кабмин согласовал увольнение глав трех областей Кабинет министров согласовал увольнение глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций – Виталия Федорова, Максима Куцого и Романа Грищенко, сообщила Украинская правда. Члены Кабмина решили согласовать проекты указов президента об увольнении: - Федорова Виталия Васильевича с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (по соглашению сторон); - Куцого Максима Васильевича с должности главы Одесской областной государственной администрации (по соглашению сторон); - Грищенко Романа Сергеевича с должности главы Сумской областной государственной администрации (по соглашению сторон); Также правительство дало согласие на увольнение нескольких глав райгосадминистраций. Кроме того, министр Кабмина Олег Немчинов озвучил предложения назначить распоряжением Кабинета министров Куцько Владимира Владимировича заместителем главы Государственной службы экспортного контроля; Магалецкую Владиславу Валерьевну - главой Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей; Шишман Анну Федоровну - главой Государственного агентства рыбного хозяйства Украины. Кабмин эти назначения поддержал. К тому же правительство поддержало открытие дисциплинарного производства в отношении главы Государственной инспекции градостроительства Украины Васильченко Юрия Николаевича, которого КМУ отстранил 22 октября. Твитнуть Загрузка... Загрузка...