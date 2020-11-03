В Луганской области за сутки зарегистрировали 107 новых случаев COVID-19

04 ноября 2020, 16:00

107 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждены в области за сутки. Выздоровели 136 пациентов, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.

География выявленных заболеваний: город Северодонецк - 23 человека, Лисичанск – 14, Рубежное – 11, Беловодский район - 1, Кременской - 4, Марковский - 6, Меловской - 7, Новоайдарский - 6, Попаснянский - 8, Сватовский – 11, Старобельский - 11, Троицкий - 5.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 3988 человек. Из них выздоровели - 1651 (136 за последние сутки), лечатся - 2244 (248 - стационарно, 1996 - амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 11 человек: в Лисичанске - 65-летняя и 70-летняя женщины, 66-летний мужчина; Рубежном - 44-летний мужчина; Северодонецке - 48-летний и 83-летний мужчины, 49-летняя женщина; Беловодском районе - 78-летняя женщина; Новопсковском - 53-летний мужчина; Попаснянском - 62-летняя женщина; Старобельском - 64-летний мужчина.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 93 человека.