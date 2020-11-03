04 ноября 2020, 17:00 Местные выборы: кто победил на Луганщине Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчетов голосов на выборах глав городов и части ОТГ в Луганской области. Об этом свидетельствует сайт ЦИК. Так, Сергей Глущенко признан победителем в Краснореченской поселковой громаде, Сергей Корощенко - в Нижнедуванской поселковой громаде, Демид Палагно - в Троицкой поселковой громаде, Игорь Шопин - в Новоайдарской поселковой громаде. Сергей Хортив ("Наш край") официально признан победившим на выборах мэра Рубежного. За него отдали 9955 голосов (61,65%). В Сватово победила Вита Слипец ("ОПЗЖ") - за нее было отдано 4186 голосов (51,526%). В Кременной победителем признан Владимир Струк ("ОПЗЖ"). За него проголосовали 3466 избирателей (51,68%). В Старобельске победила Яна Литвинова (самовыдвиженка) - ей отдали голоса 2704 избирателей (37,31%). Твитнуть Загрузка... Загрузка...