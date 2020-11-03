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Общественное мнение
Власть / Региональные
04 ноября 2020, 17:00

Местные выборы: кто победил на Луганщине

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчетов голосов на выборах глав городов и части ОТГ в Луганской области. Об этом свидетельствует сайт ЦИК.

Так, Сергей Глущенко признан победителем в Краснореченской поселковой громаде, Сергей Корощенко - в Нижнедуванской поселковой громаде, Демид Палагно - в Троицкой поселковой громаде, Игорь Шопин - в Новоайдарской поселковой громаде.

Сергей Хортив ("Наш край") официально признан победившим на выборах мэра Рубежного. За него отдали 9955 голосов (61,65%).

В Сватово победила Вита Слипец ("ОПЗЖ") - за нее было отдано 4186 голосов (51,526%).

В Кременной победителем признан Владимир Струк ("ОПЗЖ"). За него проголосовали 3466 избирателей (51,68%).

В Старобельске победила Яна Литвинова (самовыдвиженка) - ей отдали голоса 2704 избирателей (37,31%).

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