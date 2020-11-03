Вуз Луганщины стал самым популярным среди абитуриентов из ОРДЛО

04 ноября 2020, 17:34

С начала работы образовательных центров «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» вдвое увеличилось количество поступающих из временно оккупированных территорий в украинские высшие учебные заведения.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Так, если в 2016 году в украинские вузы было зачислено 1008 студентов из оккупированных территорий, то в 2020 году - 2026.

Наиболее популярными для поступающих через образовательные центры «Донбасс-Украина» стали такие вузы:

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля (180 человек),

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (141 человек),

Государственное учреждение «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» (118 человек),

Мариупольский государственный университет (93 человека),

Горловский институт иностранных языков Государственного высшего учебного заведения «Донбасский государственный педагогический университет» (92 человека),

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (29 человек).

Отмечается, что чаще всего абитуриенты выбирали такие специальности: «Право» (184 человека), «Медицина» (144 человека), «Менеджмент» (131 человек), «Компьютерные науки» (127 человек), «Экономика» (116 человек).