04 ноября 2020, 10:00 В Украине установлен очередной антирекорд: 9524 новых случая COVID-19 За прошедшие сутки, 3 ноября, в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Также за последние сутки госпитализировали 1514 человек, летальных случаев – 199, выздоровели - 7536 человек. Осуществлено 72442 тестирования, в т. ч. методом ПЦР - 42278, методом ИФА - 30164. За все время пандемии в стране заболели 420 617 человек, а выздоровели - 176 404, летальных исходов – 7731, проведено 3386489 ПЦР-тестов. Количество заболеваний в регионах: Киев - 40390 случаев; Винницкая область - 11363 случая; Волынская область - 14544 случаи Днепропетровская область -16169 случаев; Донецкая область - 12367 случаев; Житомирская область - 16200 случаев; Закарпатская область - 15470 случаев; Запорожская область - 11227 случаев; Ивано-Франковская область -22047 случаев; Киевская область - 17918 случаев; Кировоградская область – 2730 случаев; Луганская область - 3988 случаев; Львовская область - 31 639 случаев; Николаевская область – 9027 случаев; Одесская область - 26332 случая; Полтавская область - 10617 случаев; Ривненская область – 20300 случаев; Сумская область - 12776 случаев; Тернопольская область – 21332 случая; Харьковская область – 39559 случаев; Херсонская область - 4622 случая; Хмельницкая область - 17439 случаев; Черкасская область - 9898 случаев; Черновицкая область - 23296 случаев; Черниговская область - 9367 случаев Твитнуть Загрузка... Загрузка...