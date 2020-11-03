Глава украинской делегации в ПАСЕ заболела COVID-19

04 ноября 2020, 13:00

Председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщила, что получила положительный тест на коронавирус.

Об этом она написал на своей странице в Facebook.

«К сожалению, тест на COVID положительный. Неделя политическая еще та. И хотелось бы быть в стенах парламента. Но сегодня получила положительный результат теста. Всех, с кем контактировала в последние дни, проинформировала, и попросила быть на самоизоляции при возможности и использовать все средства безопасности», – отметила Ясько.