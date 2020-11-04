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Общественное мнение
Власть
05 ноября 2020, 09:11

В Украине могут ввести спецчасы для пожилых людей в магазинах и аптеках

В Украине могут ввести время для людей в возрасте от 60 лет, когда они смогут делать покупки без посторонних, отметил в интервью Радио НВ главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Мы хотим порекомендовать установить час для пожилых людей. Порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10 до 12, когда бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет», — отметил Ляшко.

По его словам, большинство летальных случаев происходит в категории 50+. Он также отметил, что такие меры — это европейская практика.

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