Минздрав предлагает усилить карантин

05 ноября 2020, 13:39

Министерство здравоохранения планирует ввести дополнительные карантинные ограничения. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

«Министерство здравоохранения предложит правительству установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины. Они будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах. Мы хотим, чтобы в ТРЦ работали только магазины, чтобы люди могли купить необходимые им вещи, и это не влияло на экономику. Также хотим просить правительство запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают санитарные нормы, прописанные в постановлении Кабмина. Это позволит контролирующим органам применять меры воздействия и наказывать именно тех, кто нарушает противоэпидемические нормы», - сказал Ляшко.

Также, по его словам, планируется в постановление о карантинных ограничениях внести рекомендацию субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания людей старше 65 лет.

«Это будет рекомендация, мы просим это время сделать с 10 до 12:00. Введение такого времени обслуживания пожилых людей не запрещает им посещать магазины в другое время, но оно должно побудить людей до 60 лет не посещать магазины в этот период», - сказал Ляшко.

Необходимость такого шага он объяснил тем, что 87% летальных случаев в результате COVID-19 регистрируются именно в возрастной группе старше 60 лет.