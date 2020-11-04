ВР на неделю отложила рассмотрение законопроекта о возобновлении е-декларирования

05 ноября 2020, 14:19

Верховная Рада рассмотрит законопроект №4304 о возобновлении е-декларирования и уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества на следующей пленарной неделе в течение 17-20 ноября.

Об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков во время заседания парламента 5 ноября.

«В понедельник почти все депутатские фракции и группы достигли единой позиции в отношении законопроекта №4304 «О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины». Подписали 126 народных депутатов, если я не ошибаюсь. Но по непонятным для меня причинам вчера, после того как был рассмотрен этот документ, и была достигнута позиция, что этот документ будет рассматриваться в зале сегодня, после того, как профильный комитет его рассмотрел и предложил Верховной Раде рассмотреть его за основу и в целом, один из наших коллег Александр Дубинский внес альтернативный законопроект №4304-1. Я не буду комментировать это действие. Но вы знаете, что Верховная Рада не нарушает законы, мы сегодня не можем рассмотреть этот законопроект, потому что нет заключения комитета. Я думаю, что мы сейчас сократим сроки (для его подготовки. - Ред.) и рассмотрим его на следующей пленарной неделе с пакетом других законопроектов, которые так же важны для урегулирования этого кризиса», - пояснил Разумков.

Рада проголосовала за сокращение наполовину сроков подготовки в первом чтении законопроекта №4304 «О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины» и альтернативного ему №4304-1. Это решение поддержали 292 народных депутата.