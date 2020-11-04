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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика / Региональные
05 ноября 2020, 15:23

РФ и боевики на Донбассе до сих пор не подали списки на обмен пленными

Обмен пленными затягивается, поскольку российская сторона и боевики на Донбассе до сих пор не подали списки. В связи с этим пока нет конкретной даты обмена.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, в украинском плане действий по урегулированию на Донбассе нет конкретной даты для обмена пленными.

"Мы уже несколько раз отправили списки по четырем категориям. Представители Российской Федерации и их "подшефные" до сих пор не предоставили встречные списки. Чтобы было доверие всех сторон, представители Красного Креста должны получить беспрепятственный доступ во все места удержания лиц. Украина со своей стороны это условие выполнила", - отметил он.

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